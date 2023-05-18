Игры против Челси и польского клуба: Все финалы Манчестер Сити в еврокубках

Английский Манчестер Сити прошел в финал Лиги Чемпионов сезона-2022/23. Коллектив Пепа Гвардиолы без проблем справился с групповым этапом, а в плей-офф победил РБ Лейпциг, Баварию и Реал.

Как раз в полуфинальном противостоянии в уверенном стиле был переигран мадридский клуб. Первая игра завершилась боевой ничьей 1:1, а во второй "горожане" уничтожили "сливочных" со счетом 4:0.

Благодаря этому триумфу манкунианцы вышли в финал главного клубного турнира Европы и в свой третий еврокубковый финал в истории.

ISPORT.ua вспоминает еще две попытки Манчестер Сити завоевать трофей на европейской арене.

Манчестер Сити - Гурник Забже

Сезон: 1969/70 (Кубок обладателей кубков)

Манчестер Сити - Гурник Забже 2:1

Голы: Ли, 12, Янг, 43 (пенальти) - Ошилзло, 68

Первая попытка для "горожан" сразу же оказалась успешной, хотя, и статус турнира оставляет желать лучшего. Кубок обладателей кубков разыгрывался, собственно говоря, среди обладателей кубков европейских стран, поэтому, частенько там можно было увидеть "залетных персонажей".

Хотя, как раз таки ни Ман Сити, ни Гурник такими не назовешь, ведь, до этого они играли в Кубке чемпионов, который сейчас известен, как Лига чемпионов.

Что же касается самого матча между англичанами и поляками, то, на арене Праттерштадион в Вене зрители увидели две примерно равные команды, одной из которых посчастливилось стать обладателем трофея. Коллектив Джо Мерсера смог переиграть оппонента благодаря более уверенной игре в первом тайме, которая привела к голам Нила Янга и Фрэнсиса Ли.

Примечательно, что в составе обоих команд были лишь англичане и поляки соответственно, что, крайне редко встречается в современном футболе.

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Манчестер Сити - Челси

Сезон: 2020/21 (Лига чемпионов)

Манчестер Сити - Челси 0:1

Голы: Хаверц, 42.

О современном футболе далее и пойдет речь. "Горожане" уже с большим количеством легионеров, среди которых был и украинец Александр Зинченко, максимально приблизился к своей самой заветной цели в виде трофея Лиги чемпионов.

Впрочем, в этом матче подопечные Пепа Гвардиолы встретили достойное сопротивление от Челси и не смогли с ним справиться. Игра была равна и судьбу встречи решил лишь один эпизод, которым успешно воспользовался Кай Хаверц. Немец в концовке первого тайма успешно реализовал выход один-на-один с Эдерсоном и принес лондонскому клубу "ушастый кубок", а манкунианцам судьба подарила второй шанс уже в этом сезоне.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с Интером. Поединок пройдет 10 июня в 22:00 в турецком Стамбуле.