"Этот чертов трофей так сложно выиграть": Гвардиола эмоционально отреагировал на победу в Лиге чемпионов

В субботу, 10 июня, Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов одержал победу над миланским Интером со счетом 1:0 и впервые в своей истории завоевал трофей.

После триумфа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не скрывал эмоций и немного выругался, оценивая успех своей команды.

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"Этот чертов трофей, его так сложно выиграть. Это невозможно. Этот турнир - как бросание монеты.

Но в этом году это было предначертано нам звездами. Этот сезон принадлежит нам. Мы должны отпраздновать с нашими друзьями и семьями перед чемпионским парадом в понедельник", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).