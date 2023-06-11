"Этот чертов трофей так сложно выиграть": Гвардиола эмоционально отреагировал на победу в Лиге чемпионов
В субботу, 10 июня, Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов одержал победу над миланским Интером со счетом 1:0 и впервые в своей истории завоевал трофей.
После триумфа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не скрывал эмоций и немного выругался, оценивая успех своей команды.
Читай также: Гвардиола - первый тренер в истории, оформивший несколько треблов
"Этот чертов трофей, его так сложно выиграть. Это невозможно. Этот турнир - как бросание монеты.
Но в этом году это было предначертано нам звездами. Этот сезон принадлежит нам. Мы должны отпраздновать с нашими друзьями и семьями перед чемпионским парадом в понедельник", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор финального матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер (1:0).