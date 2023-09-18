Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о первой игре команды в новом сезоне Лиги чемпионов.

Английский клуб сыграет домашний матч против Црвены Звезды. По словам специалиста, важно выиграть эту встречу.

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"Завтра нас ждет первый шаг. Мы постараемся заработать первые три очка. Важно, чтобы игроки не чувствовали себя расслабленными. Для нашего клуба победа в Лиге чемпионов – это невероятно, но сколько клубов брали Лигу чемпионов один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного, выиграв Лигу чемпионов один раз, но все равно очень гордимся этим".

Гвардиола признался, что выиграть вторую Лигу чемпионов проще, чем в первый раз.

"Это будет легче. Самое сложное – выиграть первый трофей. Для нас это невероятно, но это всего одна победа. Мы постараемся выиграть завтра", - приводит слова тренера BBC.

Матч Манчестер Сити с Црвеной Звездой состоится завтра, 19 сентября.

Ранее сообщалось, что скандальный экс-защитник Ман Сити сыграл в футбол впервые более чем за 2 года.

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