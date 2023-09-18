iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд

Наставник отметил особенность турнира.
Сегодня, 17:00
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о первой игре команды в новом сезоне Лиги чемпионов.

Английский клуб сыграет домашний матч против Црвены Звезды. По словам специалиста, важно выиграть эту встречу.

Читай также: Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов

"Завтра нас ждет первый шаг. Мы постараемся заработать первые три очка. Важно, чтобы игроки не чувствовали себя расслабленными. Для нашего клуба победа в Лиге чемпионов – это невероятно, но сколько клубов брали Лигу чемпионов один раз? Много. Мы не сделали ничего особенного, выиграв Лигу чемпионов один раз, но все равно очень гордимся этим".

Гвардиола признался, что выиграть вторую Лигу чемпионов проще, чем в первый раз.

"Это будет легче. Самое сложное – выиграть первый трофей. Для нас это невероятно, но это всего одна победа. Мы постараемся выиграть завтра", - приводит слова тренера BBC.

Матч Манчестер Сити с Црвеной Звездой состоится завтра, 19 сентября.

Ранее сообщалось, что скандальный экс-защитник Ман Сити сыграл в футбол впервые более чем за 2 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Динамо с легкостью обыграло Ворсклу и приблизилось к лидерам УПЛ Динамо с легкостью обыграло Ворсклу и приблизилось к лидерам УПЛ
Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа
"Мучался": Миколенко полтора года играл за Эвертон с травмой "Мучался": Миколенко полтора года играл за Эвертон с травмой
Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина18:53
Динамо с легкостью обыграло Ворсклу и приблизилось к лидерам УПЛ
Бокс18:30
Рейтинг The Ring: Усик - владеет поясом, Уайлдер обошел Джошуа
Европа18:04
"Мучался": Миколенко полтора года играл за Эвертон с травмой
Другие страны17:40
Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок
Европа17:21
В новом контракте игрока Манчестер Сити прописана не самая большая сумма отступных
Лига Чемпионов17:00
Гвардиола оценил шансы Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд
Украина16:55
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча чемпионата Украины
Европа16:49
Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов
Бокс16:39
Отец Фьюри назвал единственного боксера, который не боится Уайлдера
Европа16:22
Манчестер Юнайтед лишился защитника перед матчем с Баварией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK