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Тренер Порту оценил уровень игры Шахтера

Сержиу Консейсау высказался о старте Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:25
Сержиу Консейсау / Getty Images
Сержиу Консейсау / Getty Images

Главный тренер португальского Порту Сержиу Консейсау поделился мнением о донецком Шахтере накануне старта в Лиге чемпионов.

По словам специалиста, "горняки" имеют свои сильные стороны, благодаря которым достигают результата.

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"Шахтер - это достаточно сильная команда. Да, они сталкиваются с трудностями в Украине, но трудности нас мотивируют и заставляют стараться больше. Мы солидарны с Украиной. Возможно, это уже не та команда, которая была раньше, но они очень мотивированы. У них есть игроки высокого качества, поэтому не стоит их недооценивать. Я всегда говорю, что не стоит недооценивать ни одну команду, с которой мы играем. Как сказал Пепе, мы здесь, чтобы представить нашу страну и сыграть хорошо.

Тактика игры? Не могу раскрыть все карты. Я думаю, вы меня поймете, ведь в каждой профессии есть нюансы, которые нельзя раскрывать. Все увидите на поле. У нас есть стратегия, которая будет претворяться в жизнь завтра на поле", - отметил тренер.

Матч Шахтер - Порту будет сыгран сегодня, 19 сентября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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