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Шахтер - Порту: прогноз на матч 19.09.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:55
Шахтер - Порту: прогноз на матч / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Порту: прогноз на матч / ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 19 сентября, чемпион Украины донецкий Шахтер проведет свой первый матч в еврокубковом сезоне-2023/24.

Соперником украинской команды в номинально домашнем поединке стартового тура группового раунда Лиги чемпионов станет Порту.

Португальская команда считается фаворитом будущего противостояния, но и "горняки" постараются успешно начать нынешнюю еврокубковую кампанию и одержать первую в своей истории победу над "драконами".

Матч будет сыгран на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги чемпионов Шахтер - Порту

Аналитики и эксперты считают португальскую команду фаворитами противостояния, а украинскому клубу отводится роль аутсайдера. При этом даже вероятность ничейного результат поединка оценивается выше.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Порту:

  • победа Шахтера - 4,45
  • ничья - 4,10
  • победа Порту - 1,87

Судя по коэффициентам, букмекеры верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,68. При этом аналитики ожидают высокую результативность в матче. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,78.

Читай также: Без Траоре и Петряка, но с новичками: Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

Статистика противостояния Шахтер - Порту

В своей истории Шахтер и Порту провели между собой шесть матчей, в которых украинская команда не смогла добыть ни одну победу. На данный момент на счету португальцев в личных встречах три выигрыша, а еще три поединка завершились вничью.

Шахтер - Порту
0 Победы 3
3 Ничьи 3
7 Голы 11

Шахтер и Порту уже противостояли друг другу на групповых этапах Лиги чемпионов. В сезоне-2011/2012 "драконы" дважды обыграли "горняков" - 2:1 и 2:0, а в сезоне-2014/2015 соперники свели матчи вничью - 2:2 и 1:1. Первая встреча команд состоялась еще в сезоне-1983/1984 в четвертьфинале Кубка обладателей кубков, и тогда сильнее был португальский клуб (3:2, 1:1).

Напомним, что в группе H Лиги чемпионов, кроме Шахтера и Порту, также будут выступать каталонская Барселона и бельгийский Антверпен.

На ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Порту.

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