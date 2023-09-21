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"Одна из худших": Онана оценил свою игру в матче против Баварии

Вратарь "красных дьяволов" подвел свою команду.
Сегодня, 08:53
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Манчестер Юнайтед Андре Онана прокомментировал поражение от Баварии в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (3:4).

По словам камерунца, это одна из худших его игр в карьере.

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"Это сложно. Мы начали очень хорошо. После моей ошибки мы потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас, для меня.

 Из-за этой ошибки команда проиграла. Я должен на этом учиться и быть сильным. Я рад, что в концовке матча команда вернулась в игру.

Мне нужно многое доказать. Мой старт в Манчестере был не столь удачным, не таким, каким я хотел бы. Это была одна из моих худших игр. У нас большие амбиции. Это тяжелое время. Мы должны быть вместе и упорно работать", - приводит слова Онаны BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бавария - Манчестер Юнайтед.

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