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Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 20.09.2023

Немецко-английское противостояние завершилось победой хозяев поля.
Сегодня, 00:49
Бавария - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Бавария - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионом Манчестер Юнайтед отправился в гости к мюнхенской Баварии.

В первом тайме "ротен" забили два гола усилиями Лероя Сане и Сержа Гнабри. После перерыва Расмус Хойлунд отметился дебютным голом за манкунианцев, на что немцы ответили голом Харри Кейна с пенальти.

Под занавес встречи команды еще несколько раз обменялись голами: сначала забил Каземиро, после чего ворота МЮ поразил Матис Тель. На его гол ответил все тот же Каземиро, установивший окончательный счет поединка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бавария - Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов:

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Бавария - Манчестер Юнайте 4:3
Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 - Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5.

Ожидаемые голы (xG): 2,73 - 0,85
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 8 - 8

Бавария: Ульрайх - Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис - Киммих, Горецка, Мусиала (Чупо-Мотинг, 75) - Сане (Тель, 87), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон - Каземиро, Эриксен (МакТоминей, 69), Пельистри (Гарначо, 81), Фернандеш, Рэшфорд - Хойлунд (Марсьяль, 81).

Предупреждения: Горецка - Мартинес.

ИсточникMEGOGO

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Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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