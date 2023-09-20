iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - ПСВ 4:0: обзор матча и результат игры 20.09.2023

Лондонцы без проблем уничтожили соперников из Нидерландов.
Вчера, 23:53
ФК Арсенал / Getty Images
ФК Арсенал / Getty Images

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов Арсенал принимал ПСВ. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

"Канониры" еще в первой половине игры добились нужного для себя результата. Подопечным Микеля Артеты удалось трижды поразить ворота соперника уже к 38-й минуте.

Уже во втором тайме обе команды вполне спокойно доигрывали, ввиду чего Арсенал отличился всего одним забитым мячом, доведя счет до разгромного.

Отметим, украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко провел на поле 58 минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Арсенал - ПСВ первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Арсенал - ПСВ 4:0
Голы: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.63
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 8 - 5

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 58), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 76), Хавертц, Троссард (Нелсон, 58), Сака (Фабиу Виейра, 69), Габриэл Жезус (Смит-Роу, 69).

ПСВ: Бенитес, Тезе, Боскальи, Белла-Кочап (Рамальо, 76), Дест, Схаутен, Верман, Ланг (Вертессен, 76), Сайбари (Тилльман, 66), Бакайоко (Лосано, 66), де Йонг.

Предупреждения: Уайт (42), Боскальи (47), Тилльман (80).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал ПСВ

Статьи по теме

Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты Арсенал намерен подписать новый контракт с лидером полузащиты
Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию
Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком Арсенал рассматривает возможность расторжения контракта со своим игроком
Легенда Арсенал призвал посадить Хавертца на скамейку запасных Легенда Арсенал призвал посадить Хавертца на скамейку запасных
Помочь журналистам

Видео

Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:03
Бенфика - Зальцбург 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Киберспорт01:00
ESL Pro League Season 18: G2 без проблем обыграли Lynn Vision, Liquid уступили Virtus Pro
Европа00:53
Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Онана за ошибку в матче с Баварией
Лига Чемпионов00:49
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:35
Бавария в голевой перестрелке одолела Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов00:25
Лига чемпионов: Бавария обыграла Манчестер Юнайтед, Арсенал и Наполи стартовали с побед
Лига Чемпионов00:18
Наполи одолел Брагу, Интер и Реал Сосьедад разошлись миром
Лига Чемпионов00:01
Трубин не уберег Бенфику от поражения Зальцбургу на старте Лиги чемпионов
Вчера, 23:53
Лига Чемпионов23:53
Арсенал с Зинченко разгромил ПСВ в стартовой игре Лиги чемпионов
Лига Чемпионов23:27
Ужасный ляп Онана свел на нет все усилия Манчестер Юнайтед в игре с Баварией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK