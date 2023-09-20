Арсенал - ПСВ 4:0: обзор матча и результат игры 20.09.2023

Лондонцы без проблем уничтожили соперников из Нидерландов.

В среду, 20 сентября, в рамках первого тура Лиги чемпионов Арсенал принимал ПСВ. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

"Канониры" еще в первой половине игры добились нужного для себя результата. Подопечным Микеля Артеты удалось трижды поразить ворота соперника уже к 38-й минуте.

Уже во втором тайме обе команды вполне спокойно доигрывали, ввиду чего Арсенал отличился всего одним забитым мячом, доведя счет до разгромного.

Отметим, украинский защитник лондонского клуба Александр Зинченко провел на поле 58 минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча Арсенал - ПСВ первого тура группового этапа Лиги чемпионов

Арсенал - ПСВ 4:0

Голы: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

Ожидаемые голы (xG): 2.40 - 0.63

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 8 - 4

Фолы: 8 - 5

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 58), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 76), Хавертц, Троссард (Нелсон, 58), Сака (Фабиу Виейра, 69), Габриэл Жезус (Смит-Роу, 69).

ПСВ: Бенитес, Тезе, Боскальи, Белла-Кочап (Рамальо, 76), Дест, Схаутен, Верман, Ланг (Вертессен, 76), Сайбари (Тилльман, 66), Бакайоко (Лосано, 66), де Йонг.

Предупреждения: Уайт (42), Боскальи (47), Тилльман (80).

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