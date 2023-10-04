Порту - Барселона: обзор матча и результат игры 04.10.2023

Донецкий Шахтер во втором туре группового раунда Лиги чемпионов победил Антверпен, а в другом матче этого квартета Барселона поехала в гости в Порт.

В Португалии голов не было достаточно долго, зато желтых карт англичанин Энтони Тейлор выписал достаточно. Кроме того, в первом тайме каталонцы потеряли Роберта Левандовски, и именно вышедший вместо поляка Ферран Торрес открыл счет уже в добавленное к первому тайма время.

Вторая половина началась достаточно спокойно и моментов у команд практически не было. За 15 минут до конца поединка судья указал на 11-метровую отметку в пользу Порта, но после просмотра VAR увидел, что рукой играл не только Канселу, но и нападающий – пенальти отменили.

Кроме того, Барселона продолжила коллекционировать желтые карточки после перерыва, но забить больше ни одна из команд не смогла.

Статистика матча Пота-Барселона в Лиге чемпионов

Порту - Барселона 0:1

Гол: Торрес, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 0,5 – 1,0

Владение мячом: 39% – 61%

Удары: 13 - 13

Удары в плоскость: 5 – 3

Фолы: 5 - 18

Порту: Кошта - Мариу (Нико, 85), Кардозу, Карму, Венделл - Варела (Консейсан, 84), Эуштакиу - Пепе Акино (Хайме, 85), Баро (Эванилсон, 64), Галено (Хайме, 85) - Тареми ( Намас, 85).

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гави, Ромеу (Фермин, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовские (Ферран, 33), Фелиш (Роберто, 69).

Предупреждение: Кардозу - Канселу, Араухо, Гави, Кунде, Фелиш, Роберто

Удаление: Гави, 90+3 (вторая желтая карточка)

Таким образом, Барселона единолично стала первой в группе с шестью очками. У Порту и Шахтера по три балла, у Антверпена пока набранных пунктов нет.

На ISPORT можно посмотреть видеообзор матча Шахтер - Антверпен, в котором украинская команда оформила невероятный камбек.

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