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Тен Хаг оценил шансы Манчестер Юнайтед обыграть Галатасарай

Наставник "красных дьяволов" провел пресс-кофнеренцию перед матчем Лиги чемпионов.
Сегодня, 14:15
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В среду, 29 ноября, Манчестер Юнайтед на выезде сыграет с Галатасараем в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник английской команды Эрик Тен Хаг поделился ожиданиями от матча.

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"Конечно, нужно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Контролируйте эмоции, не давайте им ничего. И судья тоже не должен давать им ни одного момента, за который они могли бы зацепиться.

Нужно держаться подальше от подобных моментов. Надо делать свою игру. Не так важно, как играет соперник, важно, как играем мы. У нас было несколько очень враждебных матчей вдали от дома, и мы играли очень хорошо, спокойно и собранно. У Манчестер Юнайтед великая история. Мы должны сделать эту игру своей", - приводит слова тренера Daily Mail.

Матч Галатасарай - Манчестер Юнайтед начнется в 19:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в услугах талантливого защитника.

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