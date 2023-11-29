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Экс-арбитр АПЛ заявил, что Ньюкасл ограбили

Клаттенбург считает, что пенальти был огромной ошибкой.
Сегодня, 17:25
Ньюкасл / Getty Images
Ньюкасл / Getty Images

Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург считает, что Марчиняк не должен был ставить пенальти в ворота Ньюкасла.

Напомним, вчерашний матч между ПСЖ и Ньюкаслом завершился ничьей, на 8-й добавленной минуте судья назначил пенальти в ворота "сорок".

Клаттенбург считает, что Ньюкасл просто ограбили, а назначенный пенальти - огромная ошибка судейской бригады. Которые, между прочим, ранее не стали назначать пенальти за подобный инцидент.

"Ньюкасл имеет полное право считать, что его ограбили. Килиан Мбаппе ни в коем случае не должен был получить в подарок этот шанс сравнять счет с пенальти на 8-й минуте добавленного времени.

Шимон Марчиняк судил финал чемпионата мира в 2022 году, а Томаш Квятковски ассистировал ему в качестве ВАР. Это опытная и весьма уважаемая пара арбитров, но это должно быть расценено как одна огромная ошибка с их стороны.

Ранее в этом лигочемпионском противостоянии мы видели, как мяч стукнулся о бедро Льюиса Майли и затем попал ему в руку, которая была слегка отставлена от корпуса. Квятковски тогда решил не вызывать Марчиняка к монитору для просмотра.

А затем, когда игра уже зашла далеко в добавленное время, мы видим почти идентичный эпизод. Мяч рикошет от груди Тино Ливраменто и попадает в его локоть. И на этот раз Квятковски советует Марчиняку посмотреть видеозапись.

Этот пенальти противоречил всем указаниям УЕФА. Ньюкасл заплатил цену", – приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.

Ранее также стало известно, что Квятковски был отстранен УЕФА.

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