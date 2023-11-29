ПСЖ - Ньюкасл 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 28.11.2023
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле принимал Ньюкасл.
Английский клуб первым открыл счет благодаря голу Исака.
Подопечные Луиса Энрике особо не могли создать проблем, однако в компенсированное время заработали пенальти. Мбаппе хладнокровно реализовал момент и принес команде ничью.
Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Ньюкасл в пятом туре Лиги чемпионов:
ПСЖ - Ньюкасл 1:1
Голы: Мбаппе (пенальти), 90+8 - Исак, 24
ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Шкриниар, Перейра (Рамуш, 85), Эрнандес - Угарте (Витинья, 62), Руис, Ли Кан Ин (Асенсио, 82) - Дембеле, Коло Муани (Баркола, 62), Мбаппе
Ньюкасл Юнайтед: Поуп - Триппьер, Ласеллс, Шер, Ливраменто - Милли, Гимараэс, Жоэлинтон - Альмирон, Исак, Гордон
Предупреждения: Угарте, Ли Кан Ин, Шкриниар, Доннарумма, Рамуш - Жоэлинтон, Альмирон
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