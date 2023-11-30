Лунин с худшей оценкой, Зинченко и Трубин с посредственными: как украинцы сыграли в Лиге чемпионов

Игроки сборной Украины получили свои оценки за матчи в ЛЧ.

Накануне три украинских футболиста приняли участие в матчах пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Защитник Арсенала Александр Зинченко появился в стартовом составе и провел на поле первый тайм, в котором его команда попросту уничтожила французский Ланс со счетом 5:0.

Украинец отметился превосходной точностью передач (92%) и всего раз в 45 минут его попытались обыграть, но защитник не дал этого сделать. Получил оценку 6,9 от портала Whoscored.

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин показал крутую игру, сделав пять сейвов за матч. Но три пропущенных гола, хотя у них и не было вины украинца, снизили его оценку до 6,9.

Гораздо хуже оценка другого вратаря - Андрея Лунина из мадридского Реала. Наполи на часто беспокоили его и поэтому у стража ворот всего один сейв на два пропущенных гола, что привело к оценке 5,9 – худший балл получил только один игрок старта, это представитель Наполи Натан.

Напомним, что УЕФА определила претендентов на лучшего игрока недели, среди которых нашлось место партнеру Трубина.

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