iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин с худшей оценкой, Зинченко и Трубин с посредственными: как украинцы сыграли в Лиге чемпионов

Игроки сборной Украины получили свои оценки за матчи в ЛЧ.
Сегодня, 09:32
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Накануне три украинских футболиста приняли участие в матчах пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Защитник Арсенала Александр Зинченко появился в стартовом составе и провел на поле первый тайм, в котором его команда попросту уничтожила французский Ланс со счетом 5:0.

Украинец отметился превосходной точностью передач (92%) и всего раз в 45 минут его попытались обыграть, но защитник не дал этого сделать. Получил оценку 6,9 от портала Whoscored.

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин показал крутую игру, сделав пять сейвов за матч. Но три пропущенных гола, хотя у них и не было вины украинца, снизили его оценку до 6,9.

Гораздо хуже оценка другого вратаря - Андрея Лунина из мадридского Реала. Наполи на часто беспокоили его и поэтому у стража ворот всего один сейв на два пропущенных гола, что привело к оценке 5,9 – худший балл получил только один игрок старта, это представитель Наполи Натан.

Напомним, что УЕФА определила претендентов на лучшего игрока недели, среди которых нашлось место партнеру Трубина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

Статьи по теме

Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов
ПСВ и Арсенал обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов ПСВ и Арсенал обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов: Арсенал поиздевался над французами, Бавария приблизила вылет МЮ из еврокубков Лига чемпионов: Арсенал поиздевался над французами, Бавария приблизила вылет МЮ из еврокубков
Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов Испанский клуб установил необычный рекорд Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов
ХИТ - Любава: видео голов и лучших моментов матча футзальной Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

НБА10:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: в Орландо повторили знаменитый алей-уп ЛеБрона и Уэйда
Бокс09:52
Бокс: расписание боев
Лига Чемпионов09:49
Украинец показал две желтые карточки в матче Лиги чемпионов
Бокс09:42
Оглашена новая дата ближайшего боя Далакяна
Лига Чемпионов09:32
Лунин с худшей оценкой, Зинченко и Трубин с посредственными: как украинцы сыграли в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов09:17
Автор хет-трика, "кошмар" МЮ и другие: определились претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Бокс08:58
Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе
НХЛ08:22
НХЛ: Вашингтон одолел Лос-Анджелес, победы Рейнджерс и Монреаля
НБА07:55
НБА: Лейкерс обыграли Детройт, Сакраменто уступил Клипперс
Европа07:20
Футбол сегодня: Гент - Заря и другие матчи Лиги конференций, поединки Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK