Дизайн с животными: УЕФА показал мяч для плей-офф Лиги чемпионов

УЕФА представил мяч на плей-офф Лиги чемпионов-2023/24.

Дизайнеры сделали мяч ярким с насыщенными цветми, а на нем изображены два льва.

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Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне (Англия).

Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся уже завтра, 13 февраля.

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