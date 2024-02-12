Дизайн с животными: УЕФА показал мяч для плей-офф Лиги чемпионов
Организация пошла на эксперимент.
УЕФА представил мяч на плей-офф Лиги чемпионов-2023/24.
Дизайнеры сделали мяч ярким с насыщенными цветми, а на нем изображены два льва.
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Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне (Англия).
Напомним, первые матчи 1/8 финала состоятся уже завтра, 13 февраля.
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