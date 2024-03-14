Симеоне рассказал, в чем секрет победы Атлетико над Интером

Диего Симеоне заявил, что его команда обязяна своей победой болельщикам.

Напомним, что Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов после драматичной победы над Интером.

Симеоне считает, что команде удалось совершить камбек только благодаря невероятной поддержке родных трибун и самоотдаче игроков.

"Я сильно восхищен нашими болельщиками – оказанный нам прием по прибытии на стадион и в начале матча был очень эмоциональным. Мы подошли к этому матчу после неудачной игры с Кадисом, и, честно говоря, я пытался донести до игроков, что сейчас не время просить поддержки болельщиков, а отдавать.

Наши болельщики играют ключевую роль на этом стадионе, и сегодня весь мир мог это видеть. Они помогли нашим игрокам справиться с невероятным соперником. Коке выложился на полную, а Гризманн продолжал бежать до тех пор, пока несли ноги. Мемфис Депай]вышел на поле и показал себя в нужный момент. Мы на это рассчитывали.

Возможно, кому-то покажется, что попасть в число восьми лучших команд легко, но это не так", – приводит слова аргентинца сайт УЕФА.

Напомним, что ранее определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.

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