Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В среду, 13 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники четвертьфинальной стадии турнира.
Борьбу в плей-офф главного еврокубка продолжат три клуба из Испании, по две команды из Англии и Германии, а также один представитель Франции.
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В 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 сыграют.
- Арсенал (Англия)
- Атлетико (Испания)
- Бавария (Германия)
- Барселона (Испания)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Манчестер Сити (Англия)
- ПСЖ (Франция)
- Реал (Испания)
Quarter-finalists confirmed ✅#UCL pic.twitter.com/7sYKU5LIbI— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2024
Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, и начнется в 13:00 по киевскому времени.
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Тогда же проведут жеребьевку полуфинала турнира, а также будет определен номинальный хозяин финала.
Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 9-10 апреля, а ответные матчи состоятся 16-17 апреля.
Полуфиналы главного еврокубка запланирован на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.
Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 1 июня.
Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.
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