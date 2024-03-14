iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Борьбу за трофей продолжают восемь команд.
Сегодня, 01:05
Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов / Getty Images
Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов / Getty Images

В среду, 13 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники четвертьфинальной стадии турнира.

Борьбу в плей-офф главного еврокубка продолжат три клуба из Испании, по две команды из Англии и Германии, а также один представитель Франции.

Читай также: Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

В 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 сыграют.

  • Арсенал (Англия)
  • Атлетико (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Барселона (Испания)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Реал (Испания)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Читай также: Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер

Тогда же проведут жеребьевку полуфинала турнира, а также будет определен номинальный хозяин финала.

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 9-10 апреля, а ответные матчи состоятся 16-17 апреля.

Полуфиналы главного еврокубка запланирован на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 1 июня.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бавария атлетико мадрид Манчестер Сити ПСЖ Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Арсенал Лондон

Статьи по теме

ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв Ниццу ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв Ниццу
Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Атлетико - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Атлетико - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов01:05
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:51
Лига чемпионов: Атлетико и Боруссия Дортмунд вышли в четвертьфинал
Европа00:50
Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер
Европа00:38
ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции, обыграв Ниццу
Европа00:15
Борнмут Забарного установил пару достижений в невероятном матче с Лутоном
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Европа23:39
Борнмут "перестрелял" Лутон в бешеном матче с дебютным голом Забарного
Бокс23:38
"Думал, он лучше": Уайт озвучил основную причину сокрушительного поражения Нганну от Джошуа
Европа23:16
Известная ведущая потроллила Каррагера за неуместную шутку о "ее верности"
Европа23:04
Забарный забил свой первый гол в АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK