Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Борьбу за трофей продолжают восемь команд.

В среду, 13 марта, состоялись последние ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых определились все участники четвертьфинальной стадии турнира.

Борьбу в плей-офф главного еврокубка продолжат три клуба из Испании, по две команды из Англии и Германии, а также один представитель Франции.

Читай также: Боруссия Д справилась с ПСВ во втором матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

В 1/4 финала Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 сыграют.

Арсенал (Англия)

Атлетико (Испания)

Бавария (Германия)

Барселона (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция)

Реал (Испания)

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Читай также: Атлетико благодаря победе в серии пенальти прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выбив Интер

Тогда же проведут жеребьевку полуфинала турнира, а также будет определен номинальный хозяин финала.

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов будут сыграны 9-10 апреля, а ответные матчи состоятся 16-17 апреля.

Полуфиналы главного еврокубка запланирован на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 1 июня.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!