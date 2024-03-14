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Атлетико Мадрид - Интер: Обзор и результат матча Лиги чемпионов 14.03.2024

"Матрасники" триумфовали в важном матче.
Сегодня, 00:50
Атлетико / Getty Images
Атлетико / Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов встретились Атлетико Мадрид и миланский Интер.

Первый тайм подарил фанатам и забитые голы, и просто опасные моменты, первый из которых был на счету "матрасников". Самуэль Лино на 5-й минуте на дриблинге прорвался в штрафную площадь "нерадзурри", но с его ударом справился Янн Зоммер.

Менее чем через 10 минут своим двойным шансом ответил Дензел Дюмфрис. Голландец получил кучу свободного пространства и мяч на правом фланге, но дважды после своего сольного прохода пробил прямо в Яна Облака.

Уже на 33-й минуте после затяжной атаки другой вингбек коллектива Симоне Индзаги Федерико ДиМарко открыл счет в матче, но на 35-й в результате контратаки хозяева восстановили паритет в счете.

Однако, подопечным Диего Симеоне этого все равно не хватало, чтобы хотя бы перевести противостояние в дополнительное время, не говоря уже о прямом выходе в четвертьфинал, поэтому, мадридцы продолжили свой натиск на ворота Яна Зоммера, и это принесло свои плоды в конце основного времени матча.

Сначала на 85-й минуте Коке дальним ударом попал в штангу, но уже через три минуты Мемфис Депай вывел свою команду в этом матче и сравнял счет по итогам двухматчевого противостояния.

Уже в компенсированное арбитром время Родриго Рикельме, упустив удар почти в пустые ворота после паса Гризманна, отправив мяч куда-то в "космос".

В дополнительное время обе команды не забивали. поэтому, мы снова увидели серию пенальти. Сначала команды обменялись забитыми 11-метровыми, затем незабитыми, а затем у "нерадзурри" не забил Дэви Клаасен, а у "матрасников" забил Родриго Рикельме.

Однако, судьбу противостояния решили не эти эпизоды, а незабитый пенальти Лаутаро Мартинеса, который не оставил его команде уже ни одного шанса.

Статистика матча Лиги чемпионов Атлетико - Интер

Атлетико - Интер - 2:1 (по итогам двух матчей - 3:3, в серии пенальти - 3:2)

Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 - ДиМарко, 33

xG: 2.09 - 1.36
Удары: 23 - 14
Удары в створ ворот: 9 - 4
Владение мячом: 47% - 53%

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