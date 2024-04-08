"Страдания для меня как бензин": Анчелотти назвал разницу между Реалом и Манчестер Сити

Во вторник, 9 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Реал сыграет с Манчестер Сити.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча.

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"Нас ждет привлекательный матч с футбольной точки зрения, каждая команда имеет свои особенности, и обе команды очень качественные. Это качество обеспечит очень хорошее техническое сочетание. Мы думаем, что мы превосходим в одних аспектах, а они превосходят в других. Посмотрим, кто кого превзойдет по истечении 180 минут противостояния.

Я очень нервничаю. Часы до матча, на личном уровне. Поражение – страдание, а победа – счастье? Нет, это больше похоже на облегчение. Потому что последующие дни более спокойные. Страдания – это часть работы, они поддерживают жизнь, для меня это как бензин.

Нас ждет множество индивидуальных сражений. Они и определят исход, как это всегда бывает. У нас и Ман Сити разные характеристики владения мячом. В прошлом сезоне у нас был Бензема, он был ориентиром, а теперь его нет. Мы справились с этим отсутствием за счет большей мобильности перед атакой. Будет важно не фиксировать позиции заранее", - приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

Матч Реал – Манчестер Сити начнется в 22:00 по Киеву.

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