Раскрыты сенсационные подробности о переговорах Лунина с Реалом о новом контракте
Украинец готов конкурировать с Куртуа.
Голкипер Реала Андрей Лунин может остаться в испанской команде надолго.
Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, в ближайшие дни должны появиться положительные новости о продлении контракта украинца с клубом.
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Отмечается, что Лунин подпишет новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча, в которых 11 раз отыграл на ноль.
Ранее Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале.
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