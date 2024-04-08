Раскрыты сенсационные подробности о переговорах Лунина с Реалом о новом контракте

Голкипер Реала Андрей Лунин может остаться в испанской команде надолго.

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Раи, в ближайшие дни должны появиться положительные новости о продлении контракта украинца с клубом.

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Отмечается, что Лунин подпишет новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча, в которых 11 раз отыграл на ноль.

Ранее Куртуа признался, когда вернется к тренировкам в Реале.

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