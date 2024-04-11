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"Я не сомневаюсь": Луис Энрике оценил поражение от Барселоны

Наставник ПСЖ разобрал итоги первого матча.
Сегодня, 11:24
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение от Барселоны (2:3) в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против.

"Мы не хотели этого поражения. У нас были хорошие моменты. Нам противостояла хорошая команда. Мы хорошо прессинговали во втором тайме. Но они были хороши и вернули лидерство".

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"Если посмотреть все четвертьфиналы, голов было много. Когда играешь на таком уровне, каждая команда — это топ-команда. У нас был шанс забить третий гол, но мяч попал в штангу.

Я не сомневаюсь, что мы сможем компенсировать отставание. Мы, например, не проигрывали в Лиге 1. К следующим играм будем готовиться как обычно и с уверенностью отправимся в Барселону. Мы должны думать о следующей неделе как о финале. Очевидно, нам есть над чем работать и что улучшать. Но теперь внимание переключается на ответный матч в Барселоне".

Ответный матч команд пройдет 16 апреля в Барселоне.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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Источник: УЕФА

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