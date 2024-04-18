Куртуа одним словом описал Лунина после победы Реала над Ман Сити

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реал Мадрид победитель определися в серии пенальти - 4:3 выиграли "сливочные".

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел весь поединок на поле, став его главным героем.

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В серии пенальти он дважды отбил удары игроков Манчестер Сити.

После завершения встречи бельгиец Тибо Куртуа опубликовал короткий твит, в котором расхвалил Лунина:

"Vamoooos!!! Великий Лунин!", – написал Тибо.

Vamoooos!!! Grande Lunin 🔥🔥🔥 — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 17, 2024

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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