"Небольшая маржа": Гвардиола оценил вылет Сити от Реала

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о поражении от Реала в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По словам специалиста, им нужно смириться с вылетом.

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"Я бы предпочел победу, но поздравляю Мадрид. Мы сделали всё, что могли, сыграли исключительно во всех аспектах. К сожалению, мы не смогли победить – вот что это такое.

В футболе главное забивать голы, и они с пенальти справились немного лучше нас. Они в полуфинале, мы нет. Небольшая маржа. Что есть, то есть. Иногда выигрываешь по пенальти, иногда нет".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Реал.

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