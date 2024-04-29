iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти рассказал, сыграет ли Куртуа против Баварии в первом матче Лиги чемпионов

Лунин может выдохнуть и сосредоточиться на игре.
Сегодня, 21:10
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Во вторник, 30 апреля, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария на своем поле примет Реал.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой.

Читай также: Лунин или Кепа, появится ли Модрич? Прогнозируемый состав Реала на матч с Баварией в Лиге чемпионов

"Мы рады, что Милитао и Куртуа вернулись. Милитао провел сложную игру против Реал Сосьедада. Да, он может сыграть, но я не думаю о том, будет ли это справедливо или нет. Я поступал несправедливо много раз в этом сезоне, когда выбирал стартовый состав.

Тибо Куртуа вернулся после травмы, но завтра он не сыграет", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона
У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын
Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии
Тухель назвал игрока, который забьет Лунину в первом полуфинале Лиги чемпионов Тухель назвал игрока, который забьет Лунину в первом полуфинале Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк установила личный рекорд, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: провал Крутых, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Европа23:14
Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона
Бокс22:51
У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын
Европа22:45
Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии
Лига Чемпионов22:33
Тухель назвал игрока, который забьет Лунину в первом полуфинале Лиги чемпионов
Европа22:16
Левандовски: Мой уход из Барселоны этим летом невозможен
Теннис22:10
Украинский теннисист выиграл второй титул в 2024 году
НБА21:51
Центровой Финикса - обладатель худшего процента побед в истории плей-офф НБА
Бокс21:40
Бой с нокаутами: раскрыты новые детали поединка Тайсон - Пол
Лига Чемпионов21:10
Анчелотти рассказал, сыграет ли Куртуа против Баварии в первом матче Лиги чемпионов
Европа20:59
Центрбек сборной Испании заявил своему клубу о желании перейти в Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK