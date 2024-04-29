Анчелотти рассказал, сыграет ли Куртуа против Баварии в первом матче Лиги чемпионов

Лунин может выдохнуть и сосредоточиться на игре.

Во вторник, 30 апреля, в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария на своем поле примет Реал.

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде перед игрой.

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"Мы рады, что Милитао и Куртуа вернулись. Милитао провел сложную игру против Реал Сосьедада. Да, он может сыграть, но я не думаю о том, будет ли это справедливо или нет. Я поступал несправедливо много раз в этом сезоне, когда выбирал стартовый состав.

Тибо Куртуа вернулся после травмы, но завтра он не сыграет", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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