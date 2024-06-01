Куртуа: Мне очень жаль Лунина
Бельгиец высказался о том, что украинец окажется на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов.
В субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин сообщил, что не сможет сыграть из-за болезни.
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Бельгиец Тибо Куртуа прокомментировал то, что украинец окажется на скамейке запасных.
"Для меня это прекрасно, что я могу сыграть в финале Лиги чемпионов, но мне очень жаль Лунина", - приводит слова Куртуа Realmadridexclusivo.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.
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