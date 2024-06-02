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"Чемпионы Европы": Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов

Мадридский клуб с украинцем выиграл 15-й подобный трофей в своей истории.
Сегодня, 10:29
Лунин выиграл Лигу чемпионов с Реалом / Getty Images
Лунин выиграл Лигу чемпионов с Реалом / Getty Images

Мадридский Реал в финальном матче Лиги чемпионов одержал победу со счетом 2:0 над дортмундской Боруссией и стал обладателем трофея.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин из-за простуды не тренировался с командой в последние перед решающим поединком дни и сам прибыл в Лондон только в день матча. Всю игру украинец провел на скамейке запасных.

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После матча Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов.

"Чемпионы Европы. 15", - написал украинец в Instagram.

Напомним, что Лунин выиграл девятый трофей в составе Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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