"Чемпионы Европы": Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов
Мадридский клуб с украинцем выиграл 15-й подобный трофей в своей истории.
Мадридский Реал в финальном матче Лиги чемпионов одержал победу со счетом 2:0 над дортмундской Боруссией и стал обладателем трофея.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин из-за простуды не тренировался с командой в последние перед решающим поединком дни и сам прибыл в Лондон только в день матча. Всю игру украинец провел на скамейке запасных.
Читай также: Лунин стал первым украинцем с двумя победами в финале Лиги Чемпионов
После матча Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов.
"Чемпионы Европы. 15", - написал украинец в Instagram.
Напомним, что Лунин выиграл девятый трофей в составе Реала.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!