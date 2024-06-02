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"Мы должны поблагодарить Лунина": Куртуа вспомнил украинца после победы в Лиге чемпионов

Бельгийский голкипер высказался о триумфе Реала.
Сегодня, 12:28
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Вратарь Реала Тибо Куртуа поделился впечатлениями от победы над Боруссией Дортмунд (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

Участник решающего поединка после триумфа отметил, что команда также должна поблагодарить украинского голкипера Андрея Лунина, который во многом поспособствовал выходу в финал.

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"Я был спокоен. Тренер знает, что я могу дать команде. Андрей Лунин провел отличный год, и мы должны его поблагодарить, но в итоге тренер понял, что со мной все хорошо, что в играх, которые я проводил, я чувствовал себя хорошо, и, прежде всего, что демонстрировал очень высокий уровень во время тренировок.

Что было бы, если бы у Лунина не было простуды? Я не знаю, вам нужно спросить у тренера, но он очень доверяет мне, и я рад его за это отблагодарить", - приводит слова Куртуа AS.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал (0:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин

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