Рюдигер засветился с часами, которые стоят в 30 раз дороже трофея Лиги чемпионов

Защитник Реала Антонио Рюдигер отпраздновал победу в Лиге чемпионов, надве часы за 1,4 миллиона фунтов.

Аксесуар был произведен в сотрудничестве с Tiffany & Co, а на рынке оказалось всего 170 экземпляров.

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Изначально часы стоили 45 тысяч фунтов, но из-за их редкости ценник взлетел.

Забавно, что стоимость трофея Лиги чемпионов, который Рюдигер держал на фотографиях, составляет всего около 43 000 фунтов.

Ранее сообщалось, что жена Зубкова посетила тир после того, как он ей изменил.

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