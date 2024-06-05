Зубкову стоит переживать? Обиженная жена футболиста посетила тир

Девушка активно проводит свое свободное время после громкого инцидента.

Возлюбленная вингера Шахтера и сборной Украины Александра Зубкова удивила подписчиков необычным хобби.

Анна опубликовала в соцсетях несколько фото вместе с пистолетом. Девушка указала геолокацию "тир", после чего фанаты футболиста, вероятно, стали за него переживать.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, Зубков попался на своей измене в то время как его жена была за границей. Игрок активно пользовался услугами девушек по вызову, а также вел беседы в соцсетях с другими представителями женского пола.

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Сразу после случившегося Анна записала несколько видео себе в соцсети, где заявила, что подает на развод.

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