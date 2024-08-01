Шовковский оценил победу Динамо над Партизаном

Главный тренер Динамо Александр Шовковский прокомментировал проход Партизана во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

По словам специалиста, он доволен игрой своих подопечных.

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"Поздравляю всех болельщиков нашей команды с победой. Мы сделали очень важный шаг в решении нашей задачи, но полностью ее еще не решили.

В Сербии нас очень хорошо приняли, никаких проблем не было. И президент Украины благодарил вашу страну, власть и жителей за поддержку, которая была оказана нашим людям в этой сложной ситуации, в которой мы оказались. У нас тоже было все хорошо.

Я, как тренер, вижу возможности для улучшения игры. И мы будем над этим работать всегда. Если же я буду полностью доволен, мне нужно завершать только начавшуюся тренерскую карьеру.

В общем, я доволен, прежде всего, пониманием, отношением, внутренней мотивацией, которая есть у игроков, и коллективом, который мы строим. Команда – это сбор игроков, а коллектив – единый организм. Это моменты, вдохновляющие работать дальше, ставить перед собой амбициозные планы и двигаться к ним.

Что касается готовности команды, скажу так: если на последних минутах у нас один крайний защитник отдает голевую передачу, а второй крайний защитник забивает, это говорит о том, что команда функционально готова", - отметил Шовковский.

Напомним, на ISPORT доступнно видео голов и обзор матча Партизан - Динамо.

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