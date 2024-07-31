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Умер бывший первый вице-президент Динамо

Виталий Сивков проработал в клубе до 2023 года.
Сегодня, 22:28
Виталий Сивков / ФК Динамо Киев
Виталий Сивков / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сообщило, что скончался бывший первый вице-президент Виталий Сивков.

Функционер присоединился к киевлянам в 1993-м, когда возглавил финансово-экономический департамент, и проработал в клубе до 2023 года.

Умер в возрасте 73 лет. Киевский клуб выразил свое сочувствие.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Бразилии умер в возрасте 54 лет.

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Источник: ФК Динамо Киев

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