Умер бывший первый вице-президент Динамо

Виталий Сивков проработал в клубе до 2023 года.

Киевское Динамо сообщило, что скончался бывший первый вице-президент Виталий Сивков.

Функционер присоединился к киевлянам в 1993-м, когда возглавил финансово-экономический департамент, и проработал в клубе до 2023 года.

Умер в возрасте 73 лет. Киевский клуб выразил свое сочувствие.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Бразилии умер в возрасте 54 лет.

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