Умер бывший первый вице-президент Динамо
Виталий Сивков проработал в клубе до 2023 года.
Киевское Динамо сообщило, что скончался бывший первый вице-президент Виталий Сивков.
Функционер присоединился к киевлянам в 1993-м, когда возглавил финансово-экономический департамент, и проработал в клубе до 2023 года.
Умер в возрасте 73 лет. Киевский клуб выразил свое сочувствие.
Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Бразилии умер в возрасте 54 лет.
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Источник: ФК Динамо Киев