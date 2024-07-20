Экс-игрок сборной Бразилии умер в возрасте 54 лет

Экс-полузащитник Атлетико Мадрид, Севильи и ряда бразильских клубов Моасир Родригес Сантос скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщили бразильские СМИ.

Моасир скончался в своем доме в Белу-Оризонте. Причина случившегося остается неизвестной.

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Наибольший период своей карьеры хавбек провел в Атлетико Минейро, воспитанником которого он был. Играл за «черно-белых» он с 1988 по 1992 годы. В Атлетико и Севилье провел лишь по одному сезону.

Отметим, что в начале своей карьеры экс-футболист успел сыграть 6 матчей за сборную Бразилии, забив 1 гол.

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