Форвард африканской сборной умер после сердечного приступа во время игры местного чемпионата

Пресс-служба Египетской футбольной ассоциациих сообщила о смерти форварда местной сборной Ахмеда Рефаата.

Рефаат не смог выжить после сердечного приступа, полученного несколько месяцев назад.

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"Совет директоров Египетской футбольной ассоциации просит всемогущего Бога покрыть Рефаата своей огромной милостью и внушить его семье и близким терпение и утешение... Мы принадлежим Богу, и к нему мы вернемся", - сказано в заявлении Египетской футбольной ассоциации.

31-летний Ахмед почувствовал слабость во время матча чемпионата Египта против Аль-Иттихада. За две минуты до конца матча нападающий упал на газон и потерял сознание. С тех пор он находился в коме.

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