iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судьи матча Динамо - Рейнджерс были отстранены из-за пьянки и кражи

Арбитры попали в скандальную ситуацию.
Сегодня, 15:25
Бартош Франковски / Getty Images
Бартош Франковски / Getty Images

Во вторник, 6 августа, Динамо Киев проведет поединок с Рейнджерс в рамках третьего раунда отбора Лиги чемпионов.

Как сообщает TVP Sport, за несколько часов до поединка двое арбитров были заменены.

Бартош Франковски и Томаш Мусял, которые работают на VAR, сегодня ночью они попали в громкий скандал.

Читай также: Динамо – Рейнджерс: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле. Они украли дорожный знак и убегали с ним в ТРЦ. 

УЕФА уже заменил арбитров VAR на матч Динамо. Вместо Франковски и Мусяла будут работать их соотечественники – Томаш Квятковски и Павел Малец.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте
В команде Усика объяснили, почему украинец не показал свое лучшее выступление в бою с Фьюри В команде Усика объяснили, почему украинец не показал свое лучшее выступление в бою с Фьюри
Барселона согласовала с РБ Лейпциг трансфер Ольмо Барселона согласовала с РБ Лейпциг трансфер Ольмо
Дюплантис: Бубка давал мне большое вдохновение и мотивацию Дюплантис: Бубка давал мне большое вдохновение и мотивацию
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Динамо - Рейнджерс и другие матчи квалификации еврокубков, полуфиналы женского турнира Олимпиады-2024
просмотров

Последние новости

Европа17:01
Манчестер Юнайтед переключился на другого хавбека из-за завышенных требований ПСЖ за Угарте
Бокс16:55
В команде Усика объяснили, почему украинец не показал свое лучшее выступление в бою с Фьюри
Европа16:35
Барселона согласовала с РБ Лейпциг трансфер Ольмо
Олимпийские игры16:30
Дюплантис: Бубка давал мне большое вдохновение и мотивацию
Бокс16:02
"Не дисциплинированный вне ринга": Гвоздик высказался о будущем Беринчика
Олимпийские игры15:44
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Лузан и Рыбачок вышли в полуфинал каноэ-двойка, мужчины вырвали путевку в 1/2
Лига Чемпионов15:25
Судьи матча Динамо - Рейнджерс были отстранены из-за пьянки и кражи
Бокс15:22
"Сомнения 100% есть": Гвоздик оценил шансы Ломаченко против Стивенсона и Дэвиса
Олимпийские игры15:01
Спортивное скалолазание на Олимпиаде-2024: Ткач проиграл 0.01 секунды и не вышел в четвертьфинал
Олимпийские игры14:50
Баскетбол на Олимпиаде-2024: Яннис с Грецией едет домой, США сыграет с Бразилией, Канада - с Францией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK