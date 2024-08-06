Судьи матча Динамо - Рейнджерс были отстранены из-за пьянки и кражи

Во вторник, 6 августа, Динамо Киев проведет поединок с Рейнджерс в рамках третьего раунда отбора Лиги чемпионов.

Как сообщает TVP Sport, за несколько часов до поединка двое арбитров были заменены.

Бартош Франковски и Томаш Мусял, которые работают на VAR, сегодня ночью они попали в громкий скандал.

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Они были задержаны полицией Люблина в нетрезвом виде. В крови Франковски обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у Мусяла – 1,8 промилле. Они украли дорожный знак и убегали с ним в ТРЦ.

УЕФА уже заменил арбитров VAR на матч Динамо. Вместо Франковски и Мусяла будут работать их соотечественники – Томаш Квятковски и Павел Малец.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:00 по Киеву.

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