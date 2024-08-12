Бражко оценил готовность Динамо к матчу с Рейнджерс

Полузащитник Динамо Киев Владимир Бражко поделился ожиданиями от ответного матча против Рейнджерс в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

По словам украинского футболиста, команда отдаст все силы, чтобы пройти в следующий этап.

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"Состояние команды хорошее. В последнем матче, в чемпионате против Вереса, удалось одержать победу, поэтому у всех хорошее настроение, готовимся к матчу с Рейнджерс. Готовились в обычном режиме, все понимают ответственность и важность этой игры. Нам нужно здесь победа, чтобы пройти в следующий этап. Завтра будем делать все ради этого.

Чувствую себя хорошо. После того инцидента (в матче с Партизаном получил травму - прим.) я был готов играть, не пропустил ни одной тренировки. Повреждение не беспокоит меня, не мешает тренироваться, не испытываю никакого дискомфорта".

Матч Рейнджерс - Динамо состоится во вторник, 13 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

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