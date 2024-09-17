iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Переживает то, чего никому не пожелаешь": тренер Болоньи высказался о матче с Шахтером

Винченцо Итальяно поддержал донецкий клуб, который не может играть у себя дома.
Вчера, 21:46
Винченцо Итальяно / Getty Images
Винченцо Итальяно / Getty Images

В среду, 18 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер сыграет с Болоньей.

Главный тренер итальянской команды Винченцо Итальяно в прокомментировал участие "горняков" в турнире, несмотря на войну в Украине.

Читай также: Болонья - Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

"Мы говорили об этом. Этот клуб и эти ребята переживают то, чего никому не пожелаешь. Мы все надеемся, что подобные конфликты скоро закончатся.

Мы с большим уважением относимся к этим ребятам, которые тренируются вдали от дома, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим любимым делом", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb .

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Лига чемпионов: Реал вымучал победу над Штутгартом, победы Ювентуса, Баварии и Ливерпуля Лига чемпионов: Реал вымучал победу над Штутгартом, победы Ювентуса, Баварии и Ливерпуля
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Ливерпуль стандартами обыграл Милан в Лиге чемпионов Ливерпуль стандартами обыграл Милан в Лиге чемпионов
Покер Кейна: Бавария поиздевалась над Динамо Загреб в Лиге чемпионов Покер Кейна: Бавария поиздевалась над Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Юный талант Ювентуса - автор первого в истории гола основной части Лиги чемпионов
Юный талант Ювентуса - автор первого в истории гола основной части Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:12
Лига чемпионов: Реал вымучал победу над Штутгартом, победы Ювентуса, Баварии и Ливерпуля
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапа
Лига Чемпионов00:07
Ливерпуль стандартами обыграл Милан в Лиге чемпионов
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Покер Кейна: Бавария поиздевалась над Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:35
Пушич назвал сильные стороны Болоньи перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:33
Кейн побил голевой рекорд Руни в Лиге чемпионов
Бокс23:15
Жена Усика прокомментировала арест Александра в Кракове
Европа23:12
Бекхэм и Нэвилл в компании легендарного спортсмена посетили матч английского клуба
Бокс22:57
Усика арестовали в аэропорту в Польше
Игровые22:56
Артур Мьюзик "перестрелял" израильтян на старте клубного ЧМ-2024 по пляжному футболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK