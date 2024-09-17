"Переживает то, чего никому не пожелаешь": тренер Болоньи высказался о матче с Шахтером

Винченцо Итальяно поддержал донецкий клуб, который не может играть у себя дома.

В среду, 18 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер сыграет с Болоньей.

Главный тренер итальянской команды Винченцо Итальяно в прокомментировал участие "горняков" в турнире, несмотря на войну в Украине.

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"Мы говорили об этом. Этот клуб и эти ребята переживают то, чего никому не пожелаешь. Мы все надеемся, что подобные конфликты скоро закончатся.

Мы с большим уважением относимся к этим ребятам, которые тренируются вдали от дома, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим любимым делом", - приводит слова тренера TuttoMercatoWeb .

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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