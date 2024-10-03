Шахтер наберет пять очков в основном раунде Лиги чемпионов – суперкомпьютер Opta
Статистический портал Opta провел свой анализ основного раунда Лиги чемпионов с помощью суперкомпьютера и сделал несколько выводов.
Несмотря на потерю очков в первом туре, Манчестер Сити продолжает быть одним из фаворитов во главу угла (вероятность 13,9%). Интересно, что больше всего шансов у "горожан" набрать 17 баллов по итогам раунда - 17,4% вероятности. А вот вероятность выиграть все остальные матчи и набрать 22 балла - 5,2%.
Из команд, которые все еще теоретически могут набрать максимальные 24 очка, наибольшая вероятность у леверкузенского Байера – 1,6%. У дортмундской Боруссии – 1,1%, у Ливерпуля – 0,7%, а Бресту вообще такого шанса не дают. Именно два немецких коллектива являются главными претендентами на первую строчку, имея вероятность занять лидерскую позицию равную 16,2% и 15,5% соответственно, тогда как у Ливерпуля этот показатель – 9%.
Наибольшие шансы остаться без очков в таблице до конца турнира у братиславского Слована, уже дважды проигравшего разгромно – 7,2%. Не очень далеко отстал австрийский Штурм – 5,4%, а швейцарский Янг Бойз – 4,4%.
Перейдем к донецкому Шахтеру.
По мнению суперкомпьютера, есть вероятность в 3,5%, что "горняки" больше не получат ни одного балла в этом розыгрыше турнира, а в то же время на победы во всех оставшихся шести поединках – дают 0,0%.
Вероятности Шахтера набрать то или иное количество очков:
- 19 очков – 0,0%
- 17 очков – 0,0%
- 16 очков – 0,1%
- 15 очков – 0,0%
- 14 очков – 0,3%
- 13 очков – 0,7%
- 12 очков – 0,6%
- 11 очков – 2,6%
- 10 очков – 4,5%
- 9 очков – 4,4%
- 8 очков – 11,6%
- 7 очков – 14,0%
- 6 очков – 10,2%
- 5 очков – 18%
- 4 очка – 14,3%
- 3 очка – 7,0%
- 2 очка – 8,4%
- 1 очко – 3,5%
Если смотреть на вероятное итоговое место в турнирной таблице Шахтера, то суперкомпьютер даже дает минимальный шанс на место в ТОП-8, а именно 0,1% на восьмую строчку.
Итоговое место Шахтера в ЛЧ и вероятность этого:
- 8 – 0,1%
- 11-12 – 0,2%
- 13-15 – 0,2%
- 16-17 – 0,3%
- 18 – 0,4%
- 19 – 0,6%
- 20 – 0,8%
- 21 – 1,3%
- 22-23 – 1,4%
- 24 – 2,2%
- 25 – 2,5%
- 26 – 3,4%
- 27 – 5,1%
- 28 – 6,2%
- 29 – 7,2%
- 30 – 8,5%
- 31 – 10,0%
- 32 – 10,6%
- 33 – 10,9%
- 34 – 10,6%
- 35 – 9,3%
- 36 – 6,3%
На места, не указанные выше, вероятность 0%.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапатурнирной таблицей Лиги чемпионов, а также с расписанием и результатами поединков турнира.
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