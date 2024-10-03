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Шахтер наберет пять очков в основном раунде Лиги чемпионов – суперкомпьютер Opta

Анализ показал, что у "горняков" больше всего шансов набрать именно столько баллов.
Сегодня, 11:41
Getty Images
Getty Images

Статистический портал Opta провел свой анализ основного раунда Лиги чемпионов с помощью суперкомпьютера и сделал несколько выводов.

Несмотря на потерю очков в первом туре, Манчестер Сити продолжает быть одним из фаворитов во главу угла (вероятность 13,9%). Интересно, что больше всего шансов у "горожан" набрать 17 баллов по итогам раунда - 17,4% вероятности. А вот вероятность выиграть все остальные матчи и набрать 22 балла - 5,2%.

Источник: Getty Images

Из команд, которые все еще теоретически могут набрать максимальные 24 очка, наибольшая вероятность у леверкузенского Байера – 1,6%. У дортмундской Боруссии – 1,1%, у Ливерпуля – 0,7%, а Бресту вообще такого шанса не дают. Именно два немецких коллектива являются главными претендентами на первую строчку, имея вероятность занять лидерскую позицию равную 16,2% и 15,5% соответственно, тогда как у Ливерпуля этот показатель – 9%.

Наибольшие шансы остаться без очков в таблице до конца турнира у братиславского Слована, уже дважды проигравшего разгромно – 7,2%. Не очень далеко отстал австрийский Штурм – 5,4%, а швейцарский Янг Бойз – 4,4%.

Источник: Getty Images

Перейдем к донецкому Шахтеру.

По мнению суперкомпьютера, есть вероятность в 3,5%, что "горняки" больше не получат ни одного балла в этом розыгрыше турнира, а в то же время на победы во всех оставшихся шести поединках – дают 0,0%.

Вероятности Шахтера набрать то или иное количество очков:

  • 19 очков – 0,0%
  • 17 очков – 0,0%
  • 16 очков – 0,1%
  • 15 очков – 0,0%
  • 14 очков – 0,3%
  • 13 очков – 0,7%
  • 12 очков – 0,6%
  • 11 очков – 2,6%
  • 10 очков – 4,5%
  • 9 очков – 4,4%
  • 8 очков – 11,6%
  • 7 очков – 14,0%
  • 6 очков – 10,2%
  • 5 очков – 18%
  • 4 очка – 14,3%
  • 3 очка – 7,0%
  • 2 очка – 8,4%
  • 1 очко – 3,5%

Если смотреть на вероятное итоговое место в турнирной таблице Шахтера, то суперкомпьютер даже дает минимальный шанс на место в ТОП-8, а именно 0,1% на восьмую строчку.

Источник: Getty Images

Итоговое место Шахтера в ЛЧ и вероятность этого:

  • 8 – 0,1%
  • 11-12 – 0,2%
  • 13-15 – 0,2%
  • 16-17 – 0,3%
  • 18 – 0,4%
  • 19 – 0,6%
  • 20 – 0,8%
  • 21 – 1,3%
  • 22-23 – 1,4%
  • 24 – 2,2%
  • 25 – 2,5%
  • 26 – 3,4%
  • 27 – 5,1%
  • 28 – 6,2%
  • 29 – 7,2%
  • 30 – 8,5%
  • 31 – 10,0%
  • 32 – 10,6%
  • 33 – 10,9%
  • 34 – 10,6%
  • 35 – 9,3%
  • 36 – 6,3%

На места, не указанные выше, вероятность 0%.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного этапатурнирной таблицей Лиги чемпионов, а также с расписанием и результатами поединков турнира.

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