Определился соперник Динамо U-19 в Юношеской Лиги УЕФА

Киевляне могут попасть в групповой этап турнира.

Молодежная команда Динамо выступит в Юношеской лиге УЕФА.

Киевская команда под руководством Игоря Костюка во втором раунде Пути чемпионов встретится со словенским Марибором, который прошел Линкольн Ред Импз из Гибралтара (6:0, 2:0).

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Первый матч между Динамо и Марибором состоится 23 октября, а ответный поединок пройдет 6 ноября.

Победитель противостояния сыграет в третьем раунде с победителем пары Коррику (Косово) – ЮСД Дублин (Ирландия).

Напомним, Шахтер без шансов проиграл Аталанте в Юношейской Лиге УЕФА.

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