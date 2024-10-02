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Хоффенхайм - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 03.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубковом турнире.
Сегодня, 11:55
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В четверг, 3 октября, Динамо сыграет против Хоффенхайма в матче второго тура основного этапа Лиги Европы.

В первом туре подопечные Александра Шовковского потерпели разгромное поражение от Лацио (0:3). Представитель Германии сыграл вничью с Митьюлландом (1:1).

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Матч Хоффенхайм - Динамо будет сыгран в немецком Зинсхайме на ПреЗеро Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хоффенхайм - Динамо

Трансляция матча Хоффенхайм - Динамо будет доступна в этой новости 3 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

В своей истории Хоффенхайм и Динамо никогда не встречались. Для команд это будет первое очное противостояние в истории.

Динамо в основном раунде Лиги Европы еще встретится с Ромой, Ференцварошем, Викторией Пльзень, Реал Сосьедадом, Галатасараем и РФС.

Отметим, что матч Хоффенхайм - Динамо обслужит арбитр, при котором киевляне уже побеждали.

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