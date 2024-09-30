Хоффенхайм - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 03.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между немецкой и украинской командами.

В четверг, 3 октября, киевское Динамо во втором туре основной стадии Лиги Европы встретится на выезде с Хоффенхаймом.

"Бело-синие" стартовали в обновленном еврокубковом турнире с разгромного поражения от Лацио со счетом 0:3. Немецкая команда в своем поединке первого тура сыграла вничью 1:1 с датским Мидтьюлланном.

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Матч Хоффенхайм - Динамо будет сыгран в немецком Зинсхайме на стадионе Вирсол Райн-Некар-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Хоффенхайм - Динамо

В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом немецкую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским соперником.

Источник: ФК Динамо Киев

Прогноз букмекеров на матч Хоффенхайм - Динамо

Победа Хоффенхайма - 2.05

- 2.05 Ничья - 3.80

- 3.80 Победа Динамо - 3.60

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Хоффенхайма и Динамо забьют, составляет 1.56, а на противоположный результат - 2.32.

Статистика противостояния Хоффенхайма и Динамо

Будущий матч между Хоффенхаймом и Динамо станет первой официальной встречей команд на международной арене.

Источник: Getty Images

Немецкая команда на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Порту, Лиона, Браги, ФКСБ, Тоттенхэма и Андерлехта.

Киевляне на стадии лиги еврокубка также встретятся с Ромой, Ференцварошем, Викторией Пльзень, Реал Сосьедадом, Галатасараем и РФС.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Хоффенхайм - Динамо.

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