Хоффенхайм - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 03.10.2024
В четверг, 3 октября, киевское Динамо во втором туре основной стадии Лиги Европы встретится на выезде с Хоффенхаймом.
"Бело-синие" стартовали в обновленном еврокубковом турнире с разгромного поражения от Лацио со счетом 0:3. Немецкая команда в своем поединке первого тура сыграла вничью 1:1 с датским Мидтьюлланном.
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Матч Хоффенхайм - Динамо будет сыгран в немецком Зинсхайме на стадионе Вирсол Райн-Некар-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Хоффенхайм - Динамо
В предстоящем поединке эксперты считают фаворитом немецкую команду, отдавая ей предпочтение в противостоянии с украинским соперником.
Прогноз букмекеров на матч Хоффенхайм - Динамо
- Победа Хоффенхайма - 2.05
- Ничья - 3.80
- Победа Динамо - 3.60
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Хоффенхайма и Динамо забьют, составляет 1.56, а на противоположный результат - 2.32.
Статистика противостояния Хоффенхайма и Динамо
Будущий матч между Хоффенхаймом и Динамо станет первой официальной встречей команд на международной арене.
Немецкая команда на основном этапе Лиги Европы еще сыграет против Порту, Лиона, Браги, ФКСБ, Тоттенхэма и Андерлехта.
Киевляне на стадии лиги еврокубка также встретятся с Ромой, Ференцварошем, Викторией Пльзень, Реал Сосьедадом, Галатасараем и РФС.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Хоффенхайм - Динамо.
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