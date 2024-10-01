Матч Хоффенхайм - Динамо обслужит арбитр, при котором киевляне уже побеждали

В четверг, 3 октября, киевское Динамо во втором туре основной стадии Лиги Европы сыграет в гостях с Хоффенхаймом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот матч была назначена бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александаром Ставревом. Его ассистентами будут соотечественники Деян Костадинов и Гоце Петрески. Четвертый арбитр - Игор Стойчевски.

Читай также: Хоффенхайм потерпел поражение от Вердера, растеряв преимущество в три мяча

Ответственным за VAR будет словенец Нейц Кайтазович, а его помощником станет француз Жером Бризар.

Источник: UEFA.COM

Ранее Ставрев уже работал на матче с участием Динамо. В сезоне-2019/2020 северомакедонский рефери обслуживал домашний поединок киевлян со шведским Мальме в первом туре группового этапа Лиги Европы, в котором украинская команда одержала победу 1:0. С Хоффенхаймом этот арбитр ранее не пересекался.

Напомним, что матч Хоффенхайм - Динамо будет сыгран в немецком Зинсхайме на стадионе Вирсол Райн-Некар-Арена и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT доступен прогноз на матч Хоффенхайм - Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!