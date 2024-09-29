Хоффенхайм - Вердер 3:4: обзор матча и результат игры 29.09.2024

В воскресенье, 29 сентября, Хоффенхайм принимал на своем поле Вердер в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги.

Команды выдали безумное противостояние, в котором ближайший соперник киевского Динамо в Лиге Европы потерпел поражение, не сумев удержать преимущество в три мяча.

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Хоффенхайм уже к 12-й минуте поединка вел в счете 3:0, после быстрого дубля от Мариуса Бюльтера, который вскоре своим результативным ударом подкрепил Адам Гложек. Тем не менее на 18-й минуте ситуацию хозяевам поля подпортило удаление Стэнли Нсоки, который получил прямую красную карточку.

Численным преимуществом Вердер воспользовался практически сразу же - на 21-й минуте Хулиан Малатини отквитал один гол. А до перерыва гости успели еще и сравнять счет, когда два забитых мяча в свой актив записал Йенс Стаге. В начале второго тайма тот же Стаге оформил хет-трик и установил, как оказалось, итоговый результат встречи.

Источник: Getty Images

На данный момент Хоффенхайм занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе три очка. Вердер с восемью баллами идет на десятой позиции.

Напомним, что домашний матч Хоффенхайма с Динамо в основной стадии Лиги Европы состоится в четверг, 3 октября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Статистика матча Хоффенхайм - Вердер пятого тура чемпионата Германии

Хоффенхайм - Вердер 3:4

Голы: Бюльтер, 5, 8, Гложек, 12 - Малатини, 21, Стаге, 26, 39, 49

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 2.42

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 10 - 19

Удары в створ: 5 - 10

Угловые: 2 - 6

Фолы: 12 - 19

Хоффенхайм: Бауманн - Акпогума, Гриллич (Штах, 46), Нсоки - Кадержабек (Брун Ларсен, 76), Бишоф, Тохумджу, Прасс (Жандре, 46) - Гложек, Бюльтер (Мурштедт, 69) - Бериша (Дрекслер, 28)

Вердер: Цеттерер - Малатини, Штарк (Пипер, 58), Юнг - Агу, Линен (Альверо, 76), Кен (Деман, 76) - Шмид (Топп, 76), Стаге - Дукш (Грюль, 88), Вайзер.

Предупреждения: Тохумджу, Штах, Дрекслер - Кен, Стаге, Топп.

Удаление: Нсоки, 18.

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