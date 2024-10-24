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Киммих: Даже не знаю, способна ли Бавария попасть в топ-8

Лидер мюнхенского клуба не уверен в своих силах.
Сегодня, 19:45
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Хавбек Бавария Йозуа Киммих поделился ожиданиями от дальнейших матчей в Лиге чемпионов.

Напомним, накануне мюнхенский клуб разгромно проиграл Барселонев, и после трех туров занимает 26-ю строчку, имея лишь три очка в активе.

Киммих признал, что сейчас даже не уверен, что команда сможет пробиться в топ-8 по итогам основного этапа.

"Я знаю: крайне маловероятно, что мы выиграем все оставшиеся матчи, пусть даже такова наша цель. Я даже не знаю, способны ли мы еще попасть в первую восьмерку. В теории – да, наверное.

Теперь нам нужно выигрывать все оставшиеся матчи. Нас ждут сложные соперники.

Последние шесть лет мы не напрягаясь выходили из группы. Сейчас же нам этого не удается. Посмотрим, чем все закончится", - приводит слова Киммиха Bayern & Germany.

С общей таблицей основного этапа Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен йозуа киммих

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