iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона разгромила Баварию в Лиге чемпионов - хет-трик Рафинии и гол Левандовски деклассировали немцев

Флик не оставил шансов Компани.
Вчера, 23:51
Барселона - Бавария / Getty Images
Барселона - Бавария / Getty Images

Каталонская Барселона неожиданно разгромила мюнхенскую Баварию в домашнем поединке основного этапа Лиги чемпионов (4:1).

Подопечные Флика шокировали гостей, забив гол на первой минуте игры – невероятный розыгрыш точным ударом завершил бразильский вингер Рафинья. Мюнхенцы быстро отыгрались. Сначала гол Кейна не засчитали из-за офсайда, но англичанин забил еще раз – на этот раз все законно. 1-1 уже на старте встречи.

В середине первой половины встречи были качели с моментами у ворот каждой из команд, но на 36-й минуте Роберт Левандовски снова вывел каталонцев вперед, забив в ворота бывшей команды. А на экваторе первой половины игры дублем отличился Рафинья. 3:1 – так и завершили первый тайм.

Во втором тайме Барселона начала активнее и уже на 56-й минуте игры это принесло свои плоды. Хет-триком отличился Рафинья, в этот раз бразильцу ассистировал Ямаль. Компани сделал целый ряд замен надеясь спасти матч. Мюнхенцы пытались спасти матч, но все старания были тщетны. Флик внушительно обыгрывает Компани во главе каталонцев.

Барселона - Бавария 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовские, 36 - Кейн, 18

Барселона: Пенья – Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде – Педри (Гави, 85), Касадо – Лопес (де Йонг, 61) – Ямал (Фати, 86), Левандовские (Виктор, 85), Диас (Ольмо, 76)

Бавария: Нойер - Геррейру, Упамекано, Ким Мин Дже, Дэвис - Киммих, Палинья (Горецка, 60) - Олисе (Сане, 60), Мюллер (Мусиала, 61), Гнабри (Коман, 60) - Кейн

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ФК Барселона ФК Бавария

Статьи по теме

Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики
Шовковский - о матче Динамо с Ромой, игре Довбика и войне в Украине Шовковский - о матче Динамо с Ромой, игре Довбика и войне в Украине
Финал Лиги чемпионов в сезоне 2026/27 может состояться в Азербайджане – претендует и стадион Атлетико Финал Лиги чемпионов в сезоне 2026/27 может состояться в Азербайджане – претендует и стадион Атлетико
"Календарь матчей тяжелый": Слот - о матче Ливерпуля с Лейпцигом в Лиге чемпионов "Календарь матчей тяжелый": Слот - о матче Ливерпуля с Лейпцигом в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем
Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие страны00:50
Лионель Месси назвал мальчика сумасшедшим - шокирующая встреча с фанатом
Лига Чемпионов00:14
Лига чемпионов: Барселона разгромила Баварию, Ман Сити унизил Спарту, поражения Атлетико и Бенфики
Вчера, 23:54
Лига Чемпионов23:54
Бенфика с Трубиным сенсационно проиграла Фейеноорду в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов23:51
Барселона разгромила Баварию в Лиге чемпионов - хет-трик Рафинии и гол Левандовски деклассировали немцев
Бокс23:15
Фьюри признался, какой урок вынес с боя с Усиком
22:48
ХИТ с разгромным счетом проиграл на старте футзальной Лиги чемпионов
Украина22:45
Форвард Кривбасса: Я пропускал экзамены в школе, чтобы заработать денег
Бокс22:32
Фьюри сделал прогноз на реванш Джошуа - Дюбуа
Украина22:18
Буальский – о Ярмоленко: Думаю, еще 3-4 года поиграет
Бокс22:07
Невероятный троллинг: Усик дал Фьюри подписать фото нокдауна первого боя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK