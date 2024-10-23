Барселона разгромила Баварию в Лиге чемпионов - хет-трик Рафинии и гол Левандовски деклассировали немцев

Каталонская Барселона неожиданно разгромила мюнхенскую Баварию в домашнем поединке основного этапа Лиги чемпионов (4:1).

Подопечные Флика шокировали гостей, забив гол на первой минуте игры – невероятный розыгрыш точным ударом завершил бразильский вингер Рафинья. Мюнхенцы быстро отыгрались. Сначала гол Кейна не засчитали из-за офсайда, но англичанин забил еще раз – на этот раз все законно. 1-1 уже на старте встречи.

В середине первой половины встречи были качели с моментами у ворот каждой из команд, но на 36-й минуте Роберт Левандовски снова вывел каталонцев вперед, забив в ворота бывшей команды. А на экваторе первой половины игры дублем отличился Рафинья. 3:1 – так и завершили первый тайм.

Во втором тайме Барселона начала активнее и уже на 56-й минуте игры это принесло свои плоды. Хет-триком отличился Рафинья, в этот раз бразильцу ассистировал Ямаль. Компани сделал целый ряд замен надеясь спасти матч. Мюнхенцы пытались спасти матч, но все старания были тщетны. Флик внушительно обыгрывает Компани во главе каталонцев.

Барселона - Бавария 4:1

Голы: Рафинья, 1, 45, 56, Левандовские, 36 - Кейн, 18

Барселона: Пенья – Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде – Педри (Гави, 85), Касадо – Лопес (де Йонг, 61) – Ямал (Фати, 86), Левандовские (Виктор, 85), Диас (Ольмо, 76)

Бавария: Нойер - Геррейру, Упамекано, Ким Мин Дже, Дэвис - Киммих, Палинья (Горецка, 60) - Олисе (Сане, 60), Мюллер (Мусиала, 61), Гнабри (Коман, 60) - Кейн

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