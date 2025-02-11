УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в США до 2033 года

Сделка с американской компанией в шаге от подписания.

УЕФА все ближе к идее проведения важных матчейц европейского футбола в США, пишет The Independent.

По информации издания, УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) начали переговоры с американской компанией Relevent Sports о правах на еврокубки с 2027 по 2033 года.

Relevent Sports принадлежит владельцу Майами Долфинс Стивену Россу, который уже давно пытается добиться возможности проводить большие европейские матчи в США.

Стороны близки к утверждению сделки, а это значит, что уже к 2033 году матчи Лиги чемпионов могут начать проводиться в США.

Это, кстати, вызвало огромный гнев у TEAM Marketing, которая последние 30 лет отвечает за проведение матчей главного еврокубкового турнира и его брендирование. Потеряв контракт, компания будет вынуждена провести массовые увольнения.

Ранее также тренер Ливерпуля заявил, что сложнее всего - выиграть АПЛ.

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