Дания фаворит матча против Украины на Евро U-21

Чемпионат Европы среди молодежных сборных стартовал накануне, а уже сегодня, 12 июня, на нем стартует сборная Украины.

Первым соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Дании. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Специалисты считают именно наших соперников минимальным фаворитом матча. На победу Дании букмекеры предлагают коэффициенты около 2,35-2,45, тогда как на Украину дают 2,85-2,95.

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В группе вместе с Украиной и Данией также выступят Финляндия и Нидерланды, которые свой очный матч проведут также сегодня, но в 22:00

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