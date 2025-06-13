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Футбол

Гол Брагару в списке претендентов на звание лучшего мяча первого тура Евро U-21

Удар украинца отметили.
Сегодня, 12:09       Автор: Василий Медвидь
Максим Брагару / Getty Images
Максим Брагару / Getty Images

В рамках первого тура Евро U-21 Украина уступила Дании со счетом 3:2.

Один из голов подопечных Унаи Мельгосы забил Максим Брагару. Вингеру удался технический удар в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площадки.

Забитый гол в исполнении украинца попал в список номинантов на самый красивый гол первого тура соревнований.

Вместе с Брагару за награду поборются итальянец Томмазо Бальданци, словак Самуэль Копашек и чех Даниэль Фила. 

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей Евро U-21

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