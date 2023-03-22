Англия - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Ротаня

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины пообщается с прессой накануне поединка отбора на Евро-2024.

В воскресенье, 26 марта, сборная Украины встретится с Англией в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе Уэмбли Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В преддверии матча исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань примет участие в пресс-конференции. Начало мероприятия в 14:30 по Киеву.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Руслана Ротаня:

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи Англия - Украина.