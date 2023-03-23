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Дуэли лучших в мире не будет: Англия потеряла игрока перед матчем с Украиной

Люк Шоу из-за дисквалификации не сыграет против команды Ротаня.
Вчера, 23:33
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

В рамках матча отбора в чемпионат Европы встретились сборные Англии и Италии. Матч проходил в Неаполе.

Англичане получили комфортное преимущество в два гола в первом тайме, но во втором Италия принялась играть опаснее и проводить больше атак.

При счете 2:1 защитник англичан Люк Шоу вынужден был нарушить правила в центре поля, за что получил вторую желтую карточку, а вместе с ней и красную.

Таким образом, Шоу пропустит матч второго тура против сборной Украины.

Отметим, что по версии английского издания FourFourTwo Люк Шоу является вторым лучшим левым защитником в мире, тогда как первое место занимает игрок сборной Украины Александр Зинченко.


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