Италия - Англия 1:2: обзор матча и результат игры 23.03.2023

В четверг, 23 марта, в Неаполе состоялся матч первого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором встретились сборные Италии и Англии.

Команда Гарета Саутгейта по ходу первого тайма организовала для себя комфортное преимущество. На 13-й минуте Букайо Сака подал угловой, удар Харри Кейна принял на себя защитник, но вот с добиванием Деклана Райса никто не справился.

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А под занавес половины англичане получили право на пенальти за игру рукой в исполнении Джованни Ди Лоренцо. К "точке" подошел Кейн, который своим точным ударом стал новым лучшим бомбардиром в истории "Трех львов".

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После перерыва подопечные Роберто Манчини забрали себе инициативу, а гости же сели в оборону, не нанеся за тайм ни единого удара в сторону ворот итальянцев.

Уже на старте тайма "скуадра адзурра" сумела отыграть один мяч - голом отметился дебютант сборной Италии, форвард аргентинского Тигре Матео Ретеги.

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Источник: Getty Images

Гол воодушевил итальянскую сборную, которая помчалась забивать еще. Но максимум, на который их хватило - спровоцировать удаление соперника.

Люк Шоу умудрился за две минуты получить две желтые карточки: первую он увидел перед собой за затяжку времени, после чего он был вынужден сфолить на сопернике. Благодаря этому защитник Манчестер Юнайтед пропустит игру против Украины.

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Численного преимущества не хватило Италии, чтобы спасти матч - Англия одержала стартовую победу. В следующем туре англичане сыграют со сборной Украины, а итальянцы - с Мальтой.

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Статистика матча Италия - Англия квалификации ЧЕ-2024

Италия - Англия 1:2

Голи: Ретегі, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.).

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 12 - 7

Удары в створ: 1 - 4

Фолы: 13 - 6

Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 2.07

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола - Барелла (Кристанте, 62), Жоржиньо (Тонали, 69), Верратти (Скамакка, 88) - Берарди (Политано, 62), Ретеги, Пеллегрини (Ньонто, 69).

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс, Беллингем (Галлахер, 85) - Сака (Джеймс, 85), Кейн, Грилиш (Фоден, 69 (Триппьер, 81)).

Предупреждения: Жоржиньо, Ачерби - Райс, Грилиш, Магуайр, Уокер, Шоу.

Удаление: Шоу (вторая желтая).