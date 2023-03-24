Италия - Англия 1:2: обзор матча и результат игры 23.03.2023
В четверг, 23 марта, в Неаполе состоялся матч первого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года, в котором встретились сборные Италии и Англии.
Команда Гарета Саутгейта по ходу первого тайма организовала для себя комфортное преимущество. На 13-й минуте Букайо Сака подал угловой, удар Харри Кейна принял на себя защитник, но вот с добиванием Деклана Райса никто не справился.
А под занавес половины англичане получили право на пенальти за игру рукой в исполнении Джованни Ди Лоренцо. К "точке" подошел Кейн, который своим точным ударом стал новым лучшим бомбардиром в истории "Трех львов".
После перерыва подопечные Роберто Манчини забрали себе инициативу, а гости же сели в оборону, не нанеся за тайм ни единого удара в сторону ворот итальянцев.
Уже на старте тайма "скуадра адзурра" сумела отыграть один мяч - голом отметился дебютант сборной Италии, форвард аргентинского Тигре Матео Ретеги.
Гол воодушевил итальянскую сборную, которая помчалась забивать еще. Но максимум, на который их хватило - спровоцировать удаление соперника.
Люк Шоу умудрился за две минуты получить две желтые карточки: первую он увидел перед собой за затяжку времени, после чего он был вынужден сфолить на сопернике. Благодаря этому защитник Манчестер Юнайтед пропустит игру против Украины.
Численного преимущества не хватило Италии, чтобы спасти матч - Англия одержала стартовую победу. В следующем туре англичане сыграют со сборной Украины, а итальянцы - с Мальтой.
Статистика матча Италия - Англия квалификации ЧЕ-2024
Италия - Англия 1:2
Голи: Ретегі, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.).
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 1 - 4
Фолы: 13 - 6
Ожидаемые голы (xG): 1.16 - 2.07
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Толои, Ачерби, Спинаццола - Барелла (Кристанте, 62), Жоржиньо (Тонали, 69), Верратти (Скамакка, 88) - Берарди (Политано, 62), Ретеги, Пеллегрини (Ньонто, 69).
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс, Беллингем (Галлахер, 85) - Сака (Джеймс, 85), Кейн, Грилиш (Фоден, 69 (Триппьер, 81)).
Предупреждения: Жоржиньо, Ачерби - Райс, Грилиш, Магуайр, Уокер, Шоу.
Удаление: Шоу (вторая желтая).