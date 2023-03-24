Роналду патриотично отреагировал на то, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную

Португалец установил несколько достижений в игре против Лихтенштейна.

В четверг, 23 марта, сборная Португалии разгромила национальную команду Лихтенштейна (4:0).

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду установил несколько достижений: стал мировым рекордсменом по матчам за сборную и стал первым игроком, который забил 100 голов за сборную в соревновательных играх.

После поединка 38-летний форварда опубликовал пост в Instagram, в котором поделился впечатлениями о своем рекорде.

"Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе. Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную", - написал Роналду.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Португалия - Лихтенштейн.